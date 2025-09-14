BIST 10.372
Hemşire nişanlısını evli doktorla bastı! İhanete uğrayan adam görülmemiş bir şey yaptı...

İhanete uğradığını acı şekilde öğrenen adam yaptığı ile herkesi şaşırttı. Cinayetlerin işlendiği şu günlerde yaşadıklarından ders alan adam intikamını başka bir şekilde aldı.

Düğününe 60 gün kala hemşire nişanlısının evli bir doktorla 3 yıldır ilişkisini suçüstü yakalayan damat adayı ihanetten sonra nişanı bozdu. Damat adayı "Allah kurtardı" deyip lokma döktürdü.

Düğün hazırlıkları yapan bir damat adayı, nişanlısının evli bir doktorla 3 yıldır ilişki yaşadığını öğrenince nişanı bozdu. Aldatıldığını düğününe 60 gün kala suçüstü yakalayan damat adayı, lokma döktürdü.

Hemşire nişanlısını evli doktorla bastı! İhanete uğrayan adam görülmemiş bir şey yaptı... - Resim: 0

"ALLAH KURTARDI"

Asayiş Berkemal'in aktardıklarına göre; Damat adayı lokma arabasına şu yazıyı astı: "Hemşire nişanlım İlknur K. ile evli Dr. Abdullah K'nin 3 yıldır birlikte olduğunu ve aldatıldığımı düğünüme 60 gün kala suçüstü yakalayıp öğrendim ve nişanı attım. Allah kurtardı. Hayır lokmasıdır, afiyet olsun."

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Yaşanan olay çevrede dikkat çekti. Lokma arabasının üzerindeki yazıyı gören dönüp bir daha baktı. Vatandaşlar lokmadan alırken bir yandan da damat adayına destek verdi.

