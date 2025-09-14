BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  DÜNYA

5,8 büyüklüğünde deprem oldu! Komşu ülkelerde de hissedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
5,8 büyüklüğünde deprem oldu! Komşu ülkelerde de hissedildi

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, yerel saatle 16.41'de meydana gelen depremin, 5 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.

Deprem komşu ülkeler Bangladeş ve Butan'da da hissedildi. Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şener Üşümezsoy "Risk söz konusu" diyerek orayı işaret etti
Şener Üşümezsoy "Risk söz konusu" diyerek orayı işaret etti
'8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' Ankara kulislerini sallayan iddia
'8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' Ankara kulislerini sallayan iddia
CHP lideri Özgür Özel'den çarpıcı iddia: "Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada..."
CHP lideri Özgür Özel'den çarpıcı iddia: "Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada..."
Hemşire nişanlısını evli doktorla bastı! İhanete uğrayan adam görülmemiş bir şey yaptı...
Hemşire nişanlısını evli doktorla bastı! İhanete uğrayan adam görülmemiş bir şey yaptı...
İsrail, Suriye'ye girdi! Askerler köylerde arama yaptı
İsrail, Suriye'ye girdi! Askerler köylerde arama yaptı
Cezaevi uslandırmadı! İzinli çıkan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı...
Cezaevi uslandırmadı! İzinli çıkan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı...
Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu
Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu
Adana'da orman yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları sürüyor...
Adana'da orman yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları sürüyor...
Feci kaza! Baba ve oğlu yaşamını yitirdi
Feci kaza! Baba ve oğlu yaşamını yitirdi
İtalyan tiyatrocu ilk kez namaz kıldı: “İnşallah Gazze’de Müslüman olursun”
İtalyan tiyatrocu ilk kez namaz kıldı: “İnşallah Gazze’de Müslüman olursun”
Gazze'de insanlığı utandıran rakam! Açlık nedeniyle 421 kişi can verdi...
Gazze'de insanlığı utandıran rakam! Açlık nedeniyle 421 kişi can verdi...