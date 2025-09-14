Şener Üşümezsoy "Risk söz konusu" diyerek orayı işaret etti

Türkiye'de yaşanan son depremleri doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Beşik gibi sallanan Sındırgı için konuşan Üşümezsoy, Sındırgı’daki fayın bazı bölümlerinin tam kırılmadığını ve bu nedenle artçıların devam ettiğini ifade etti. Ancak bu hareketliliğin büyük bir deprem riski taşımadığını aktardı. Simav'ı işaret eden Üşümezsoy, "Asıl tehlike Sındırgı’da değil, sessizliğini koruyan Simav Fayı’nda" dedi.

Meydana gelen son depremleri doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kamuyounun yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Sındırgı'da yaşanan artçı depremlerle ilgili konuşan Üşümezsoy, Sındırgı’daki fayın bazı bölümlerinin tam kırılmadığını ve bu nedenle artçıların devam ettiğini ifade etti.

Bu hareketliliğin büyük bir deprem riski taşımadığını aktaran Üşümezsoy, Simav Fayı’nın hala enerji barındırdığını ve 6.5–6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Fay hatlarıyla ilgili olarak 'ampul' benzetmesi de yapan Üşümezsoy, Gediz, Demirci ve Sındırgı faylarının enerjisini boşalttığını, ancak Simav Fayı’nın hala kırılmadığını ve riskli bir alan olduğunu ifade etti. Üşümezsoy bu riskin yakın zamanda gerçekleşmesinin beklenmediğini de belirtti.

Açıklamalarına devam eden Üşümezsoy,

"Sındırgı'nın güneyindeki 600 metrelik dağın içinde 20 kilometrelik uzunlukta Sındırgı, Akhisar ile Demirci arasında doğu batı yönlü fay kırıldı. 30 derecelik bir açıyla yani Sındırgı’nın altına doğru 8 kilometreye kadar derinde olan bir depremdi. 6.1lik bu fayın yetersiz kırılan bölümleri yani fayda 6.1'lik depremde 20 cm'lik atımla kayan Sındırgı bloğu dağın önünden 20 cm aşağı doğru kaydığı noktada bazı bölgelerde kaymalar düşüktü. İşte onlar artçıları oluşturuyor. O boyut Sındırgı için risk taşıyan bir olgu değildir"

dedi.

Üşümezsoy açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Ama bunun yanında bir de Sındırgı’nın güneyindeki dağ içinde ana paya paralel gelen küreme dediğimiz birbirine paralel ikincil paylar var. O ikincil faylarda olan depremler artçılar biraz daha büyüyerek çıkıyor. Diyelim ki beşlik depremler biçiminde tezahür etti. Durum budur. O boyut Sındırgı için bir iş taşıyan olgu değildir.

Demirci fayı 6.4'lük bir depremle 1965'te kırıldı. Orada da yaklaşık 30 km bir fay kırılmıştı. Doğusunda Simav var 40 km kadar. O fay 2011'de 5.9'luk bir depremle kırılmış stresi olan bir fay ama onun hemen kuzey doğusunda Gediz 1971'de 7.1lik depremde kırıldı. Şimdi size kaç tane fay saydım? Gediz, Simav, Demirci ve Sındırgı. Bunların her birini bir ampul gibi düşünün ve paralel bağlayın. Fiziki olarak paralel bağlamak demek her bir ampule kendi başına asılmış durumda eski ampulleri düşünün hani içine tel rezistansları var renk verir. 70'ten evvel çok yüksek bir enerjiyle yanıyordu. Yani faylarda stres çok yüksekti ve ilk kırılma yanan ampul 7.1'lik depremle e Gediz'de kırılmıştı. İkinci ampül Demirci’de olan yanmaydı. Bundan sonra üçüncüsü Simav'da küçük Bir hareket sönme gibi hareket verdi ama ampul yanmadı. Dördüncüsü Sındırgı'da yandı bitti. Yani bu anlamda bir tek risk taşıyabilen kesin Simav fayında olan risk söz konusudur.

Eli kulağında bir Simav’da depremi...

Ama bu Sındırgı fayından kaynaklanan bir olay değil, Simav çok daha aktif bir fay alanıdır. 1800 metrelik yükseklikte bir yükselme Simav dağın yükselmesi fay düzlemi nedeniyle Simav Dağı yukarı yükselmesidir. Bugünkü yüksekliği 1800 olduğuna göre burada 1 metrelik yükselmelerle yaklaşık 2000'e yakın 6.8'lik depremle bu Simav Dağı oluşmuştur. Bu anlamda bu daha üzerinde bölgenin en aktif aylarından biri olduğu için orada bir deprem olabilir. Ama insan ömründe bahsettiğimiz 1970'ten 2025'e kadar gelen 55 sene bir lambaların yanıp sönmesi kadar bir vakit. O yüzden de bu hemen eli kulağında bir Simav’da deprem değildir"