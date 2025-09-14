BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da kazaya davetiye çıkardı! Ters yönde giden otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Manisa'da kazaya davetiye çıkardı! Ters yönde giden otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, 45 HC 1584 plakalı otomobiliyle Akhisar-Gölmarmara kara yolunda ters yönde ilerleyen Emrah Şahin (35), karşı yönden gelen Divan B. idaresindeki 45 ADS 681 plakalı kamyonla çarpıştı.

EKİPLER OLAY YERİNE ULAŞTI

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü Şahin ile otomobildeki M.A. (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMYON SÜRÜCÜS GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
5,8 büyüklüğünde deprem oldu! Komşu ülkelerde de hissedildi
5,8 büyüklüğünde deprem oldu! Komşu ülkelerde de hissedildi
Şener Üşümezsoy "Risk söz konusu" diyerek orayı işaret etti
Şener Üşümezsoy "Risk söz konusu" diyerek orayı işaret etti
'8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' Ankara kulislerini sallayan iddia
'8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' Ankara kulislerini sallayan iddia
CHP lideri Özgür Özel'den çarpıcı iddia: "Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada..."
CHP lideri Özgür Özel'den çarpıcı iddia: "Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada..."
Hemşire nişanlısını evli doktorla bastı! İhanete uğrayan adam görülmemiş bir şey yaptı...
Hemşire nişanlısını evli doktorla bastı! İhanete uğrayan adam görülmemiş bir şey yaptı...
İsrail, Suriye'ye girdi! Askerler köylerde arama yaptı
İsrail, Suriye'ye girdi! Askerler köylerde arama yaptı
Cezaevi uslandırmadı! İzinli çıkan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı...
Cezaevi uslandırmadı! İzinli çıkan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı...
Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu
Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu
Adana'da orman yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları sürüyor...
Adana'da orman yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları sürüyor...
Feci kaza! Baba ve oğlu yaşamını yitirdi
Feci kaza! Baba ve oğlu yaşamını yitirdi
İtalyan tiyatrocu ilk kez namaz kıldı: “İnşallah Gazze’de Müslüman olursun”
İtalyan tiyatrocu ilk kez namaz kıldı: “İnşallah Gazze’de Müslüman olursun”