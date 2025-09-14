Manisa'da kazaya davetiye çıkardı! Ters yönde giden otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü.Abone ol
Alınan bilgiye göre, 45 HC 1584 plakalı otomobiliyle Akhisar-Gölmarmara kara yolunda ters yönde ilerleyen Emrah Şahin (35), karşı yönden gelen Divan B. idaresindeki 45 ADS 681 plakalı kamyonla çarpıştı.
EKİPLER OLAY YERİNE ULAŞTI
İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü Şahin ile otomobildeki M.A. (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
KAMYON SÜRÜCÜS GÖZALTINDA
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.