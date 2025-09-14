İsrail ordusu, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu

İsrail ordusu, Gazze'nin batısında yer alan ve çevresinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu El-Kevser Kulesi’ni hava saldırısıyla hedef aldı. İsrail, saldırıdan kısa bir süre önce binada ve çevre bölgelerde oturanlara tahliye uyarısında bulundu. Saldırı sonrasında binlerce Filistinli evsiz kaldı.

Abone ol

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yer alan ve çevresinde çadırların kurulu olduğu yüksek katlı El-Kevser Kulesi'ni hava saldırısıyla hedef aldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı öncesinde bölgede bulunanlara tahliye uyarısı yapıldı. Ancak, çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırların da bulunduğu binaya düzenlenen saldırı sonucunda binlerce kişi yeniden evsiz kaldı.

İsrail ordusu, Gazze’deki sivilleri göçe zorlamak amacıyla konutları ve çok katlı binaları sistematik olarak hedef almaya devam ediyor. Gazze’deki hükümet, İsrail’in bu saldırılarla yalnızca direnişi değil, sivil halkı da hedef aldığına dikkat çekerek, bu yıkımın soykırım ve zorunlu göç amacı taşıdığını vurguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in kamuoyunu yanıltmak amacıyla "direnişi hedef alma" söylemini kullandığı, ancak gerçekte kuleler, evler, okullar ve sivil kurumların sistematik şekilde vurulduğu belirtildi. Açıklamada, “İsrail işgal ordusunun yerel ve uluslararası kamuoyuna yönelik açıklamalarında izlediği yalan ve çarpıtma politikası” en sert ifadelerle kınandı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda en az 64 bin 871 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi ise yaralandı. Gazze’de her geçen gün artan saldırılar, sivillerin yaşam alanlarını daha da daraltıyor.