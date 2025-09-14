BIST 10.372
Bakanlıktan asılsız iddialara yanıt: "Yunanistan'ın küstah açıklamaları reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal dönemi iddialarına yönelik açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz.

Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir. Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz."

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias bugün X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Yunan Parlamentosu'nun 24/9/1998 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla kurulan Küçük Asya Rumlarının Soykırımını Anma Ulusal Günü. Kurbanların anısını ve Küçük Asya Helenizmini saygıyla anıyoruz.Sürgün edildikten sonra yeniden ayağa kalkmayı başardılar ve ülkenin ekonomik, entelektüel ve sosyal yaşamına büyük katkılarda bulundular.”

