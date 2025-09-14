Bakan Yumaklı Şam Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi temaslarda bulunduğu Suriye’de Şam Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek Büyükelçi Burhan Köroğlu ile bir araya geldi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi temaslarda bulunduğu Suriye’de, Şam Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, Büyükelçi Burhan Köroğlu ile bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şam Büyükelçiliği'mizi ziyaret ederek, değerli Büyükelçimiz Sayın Burhan Köroğlu ile bir araya geldik. Diplomasi, dostluk ve iş birliği köprülerini birlikte inşa ediyoruz. Büyükelçimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, iki ülke arasındaki ilişkilerimizin güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.