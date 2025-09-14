BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  SPOR

Salih Uçan'dan Beşiktaş'a kötü haber

Salih Uçan'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Rams Başakşehir maçında sakatlanan futbolcusu Salih Uçan’ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Abone ol

Beşiktaş, Rams Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Salih Uçan'ın sağ uyluk arda adalı tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan’ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.


Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir’de tur minibüsü devrildi: 11 yaralı
Balıkesir’de tur minibüsü devrildi: 11 yaralı
RTÜK’ten Kızılcık Şerbeti dizisine inceleme
RTÜK’ten Kızılcık Şerbeti dizisine inceleme
Fenerbahçe - Trabzonspor / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Trabzonspor / Canlı anlatım
İsrail ordusu, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
İsrail ordusu, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
Bakanlıktan asılsız iddialara yanıt: "Yunanistan'ın küstah açıklamaları reddediyoruz"
Bakanlıktan asılsız iddialara yanıt: "Yunanistan'ın küstah açıklamaları reddediyoruz"
Manifest hayranlarına güzel haberi verdi! Çok yakında...
Manifest hayranlarına güzel haberi verdi! Çok yakında...
Dalga boyu 3 metre oldu! Denize girmek yasaklandı
Dalga boyu 3 metre oldu! Denize girmek yasaklandı
Manisa'da kazaya davetiye çıkardı! Ters yönde giden otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü
Manisa'da kazaya davetiye çıkardı! Ters yönde giden otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü
5,8 büyüklüğünde deprem oldu! Komşu ülkelerde de hissedildi
5,8 büyüklüğünde deprem oldu! Komşu ülkelerde de hissedildi
Şener Üşümezsoy "Risk söz konusu" diyerek orayı işaret etti
Şener Üşümezsoy "Risk söz konusu" diyerek orayı işaret etti
'8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' Ankara kulislerini sallayan iddia
'8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' Ankara kulislerini sallayan iddia
CHP lideri Özgür Özel'den çarpıcı iddia: "Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada..."
CHP lideri Özgür Özel'den çarpıcı iddia: "Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada..."