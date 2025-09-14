Salih Uçan'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Rams Başakşehir maçında sakatlanan futbolcusu Salih Uçan’ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş, Rams Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Salih Uçan'ın sağ uyluk arda adalı tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan’ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."