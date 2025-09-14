BIST 10.372
Balıkesir’de tur minibüsü devrildi: 11 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı’nda tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi ve ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Kazdağları Milli Parkı içinde bulunan Avcılar Mahallesi Ağlayan Çam mevkisinde devrildi.

Minibüste bulunan 13 kişiden 11'i kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

