En-Nesyri’nin golü Fenerbahçe’ye galibiyet getirdi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada En-Nesyri kaydederken, Fenerbahçe puanını 10’a yükseltti, Trabzonspor ise ilk yenilgisini alarak 10 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibin golünü 45+1'de En-Nesyri kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 10'a yükseltti. Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 10 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe 1 - 0 Trabzonspor

90'Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

87'Visca, sol çaprazdan ceza sahasına girdi vuruşunu Ederson çıkardı.

82'Fenerbahçe serbest vuruşu paslaşarak kullandı. İrfan Can'ın vuruşu direğe çarparak Onana'da kaldı.

66'Brown'un sol çaprazdan şutu az farkla auta gitti.

49'VAR incelenmesi sonucunda oyun yeniden hareketlendi.

49'Sebastian Szymanski, sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunu yaptı, Onana çıkardı. Dönen topa En-Nesyri vurdu, top üst direğe ve ardından çizgiye çarparak dışarı çıktı. Fenerbahçe'nin gol itirazları var.

46'İkinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 7 dakika daha oynanacak.

45'GOL! Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasında savunmanın hatasında topu alan Mert içeri ortaladı. Savunmadan dönen top ceza sahasının sağındaki Fred'in önünde kaldı. Fred'in vuruşunda Onana son anda çeldi. Onana'dan seken topu Szymanski alarak içeri çevirdi. Kale önünde bulunan En-Nesyri pozisyonu tamamladı ve ağları havalandırdı.

39'NET POZİSYON KAÇTI! Sağ kanatta topla buluşan Szymanski şık çalımlarla ceza sahasına girerek içeri ortaladı. Kale önünde En-Nesyri'nin vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

38'Mert sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Mustafa'ya çarpan top kornere gitti.

29'Talisca'nın sağ çaprazdan şutu Onana güçlükle çıkardı. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

19'KIRMIZI KART! Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonucu direkt kırmızı kart gördü.

11'GOL İPTAL! Olaigbe'nin sol kanattan ortasında Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucunda Onuachu'nun, Skriniar'a faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

10'Talisca'nın ceza sahası yayı üstünden çektiği şut Onana'da kaldı.

9'Fenerbahçe bu dakikalarda baskı kurmak istiyor. Trabzonspor ise hızlı çıkışlarla rakip kaleye gitme arayışında.

4'Savunmanın arkasına atılan uzun pasta Trabzonspor savunmasının müdahalesi kısa düştü. Kerem Aktürkoğlu, kısa düşen topa gelişine vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Fenerbahçe - Trabzonspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Talisca, Kerem, En Nesyri

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu.