Hakan Fidan’dan Doha’da yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Katar, Mısır, Irak ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temaslarda bulundu.

Fidan, toplantı kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi.

