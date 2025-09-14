BIST 10.372
Ali Kılıç’tan Merdan Yanardağ’a sert tepki

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gazeteci Merdan Yanardağ’ın “Alevilerin haini çoktur” sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gazeteci Merdan Yanardağ’ın “Alevilerin haini çoktur” sözlerine tepki gösterdi. Kılıç, Almanca’daki “Volkshetze / Volksverhetzung” (halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen söylem) terimine atıfta bulunarak, bu ifadenin hem toplum hem de Yanardağ adına talihsiz ve haddini aşan bir söylem olduğunu belirtti.

Kılıç, milyonlarca Alevi’ye yöneltilmiş bu sözlerin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, ihanetin bireysel bir kusur olduğunu, ancak bunun bir halka veya inanca mal edilemeyeceğini vurguladı. Pir Sultan Abdal’ın “İlle dostun gülü yâreler beni” sözünü hatırlatan Kılıç, ihaneti asıl ağırlaştıranın dost bildiklerinden gelen yaralar olduğunu dile getirdi.

