Fatih Tekke’den olay sözler: Beşiktaş'a ve bize...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Tekke, “Ülkede futbol oynanamıyor, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ayrıcalık tanınıyor, Beşiktaş’a da kısmen müsaade edilmiyor. Bize zaten edilmiyor” şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A VE BİZE MÜSAADE EDİLMİYOR"

"Ülkede futbol oynanamıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe... Beşiktaş’a da müsaade edilmiyor bir nevi. Bize zaten edilmiyor. Bütçeler ortada, transferlerin şekilleri ortada."

BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, maçın iptal edilen gol kararıyla kendi açısından bittiğini belirtti.

Maçta 3 puan kaybettiklerini ama çok daha değerli şeyler kazandıklarını vurgulayan Tekke, "Maç iptal edilen gole kadardı. Her şey istediğimiz gibiydi. Kaybettiğimiz için üzgünüm, 3 puan kaybettik ama çok daha değerli şeyler kazandık. Oyuncularımın ayağına sağlık. Oyun üzerine birileri bir şey konuşacak mı? Hep aynı konuları mı konuşacağız? Ne oluyor 5. hafta ve 5 puan gerideyiz. Biz diğerleri gibi rahat değiliz, bizim koşullarımız çok daha zor. Bir şeyler yapmak isteyen, oyun üzerine bir şeyler yapmak isteyen bir takım var ve bu saygıyı hak etmiyor mu yani?" ifadelerini kullandı.

Mücadeleye devam edeceklerini aktaran Tekke, şöyle devam etti:

"15 gündür ben neye çalışıyorum. Kimin ne dediğinden ziyade bu da 2 gün konuşulacak, 4. gün kimse bir şey konuşmayacak. Türkiye'de cesur ve dürüst insanlar bazı şeyleri söylemeli, değişmeliler. Birileri yenip birileri yenilecek sorun o değil, sorun güvenli alanda mısınız, değil misiniz? Bu ülke futbolu sorunu değil mi? Birbirine inanmayan camialar. Adalet bize, bu topraklardaki insanlara bu kadar mı uzak? Birinci önceliğimiz adalet değil mi? İnşallah düzelir. Takımım çok ciddi emek sarf etti. Mücadelemize devam edeceğiz. Bugün kazanımlarımız daha fazla ama tabii üzgün ve kızgınız. Golü atana kadar yeni hocanın kafamızda bıraktığı soru işaretleri vardı. Top bizdeyken ki durumları kendi lehine çevirmeye çalışacak diye düşünmüştüm. 3 günde takımına yeni bir şablon, oyun anlayışı gibi detaylarla uğraşacağını düşünmedim. Duran top tekrarlarını düşünmüştüm, onlara da iyi önlem aldık. İlk amacım Fenerbahçe yön değiştirmesi çok yavaş, dolayısıyla onları yavaşlatmak ilk hedefimdi. İkinci planım, son 5-10 dakika yapabildik daha önce planlamıştım bunu. Oyun olarak burada belki de 30 yıldır galip gelemiyoruz. Bunun sebepleri var ama bugün oyun ve plan olarak her şeyde çok iyi hazırlanmış bir Trabzonspor vardı. En kolay kazanabileceğimiz Fenerbahçe maçlarından biriydi ama nasip olmadı."

Hakemlerin iyi insan olması gerektiğini dile getiren Tekke, şunları kaydetti:

"En sıkıştığım noktada kullanacağım cümle şöyleydi. İnşallah bir daha söylemem. Bu söyleyeceğimle dalga da geçebilecekler. Hakemler önce iyi insan nasıl olmalıyla ilgili bu toprakların kendine ait öz değerleriyle harmanlanması birinci kural olması lazım. Hakem, hekim, hakim hepsi aynı kökten geliyor. Hepsi birilerinin hayatına ciddi etki ediyor. Oradaki adalet kavramı çok önemli. Hakemler iyi insan olmalılar. İyi insan olma problemi var. Kurallar, bize anlattılar kuralları. Kurallarda bir problem yok, kuralların işleyişinde problem var. Orada insani özelliklere sahip olmanız lazım, adalet ve merhamet çok önemli. Hakem iyi insan değilse konuşulacak hiçbir şey yok."

Risk alacakları anları doğru belirlediklerinin altını çizen Tekke, "Kırmızı kartı sordunuz, kırmızı kart gözüküyor orada problem yok. Gözümüzün önünde taç oluyor. Taç bana, o taçtan bir şey olmaz diye düşünüyor hakem. Tüm oyunun seyri değişebilir. Hata yaparsın doğru da VAR var. Onana büyük isim geldi. Gelen herkese aynı şeyi söyledik. Kafama göre oynamak istiyorum diye bir şey yok. Taktiksel disiplin olmazsa benim burada işim yok. Tekrarı bekleyen bir insanım. Kafamdaki planın oyunculara uygunluğu tartışılabilir ama disiplin olmadan ben bu işi yapamam." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'yi 4'lü beklediklerini de anlatan Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncularından herhangi bir set hücumu isteme zamanı yoktu hocanın. Hattın önünde 5-6 olabiliyorlar. Merkezden kazanıp hızlı hücuma çalışmıştık dedik ve bulduk. Her şey istediğimiz gibi oldu. Zubkov 2. yarı oranın oyuncusu değil, Ozan da oranın oyuncusu değil. Ozan yerleşik savunmada sağ stoper oluyordu. İlk defa oynadı ve bence başarılı oldu. Karşılama ve beklemeyi çalıştık."