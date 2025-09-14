Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan A Millî Erkek Basketbol Takımı’nı sosyal medya hesabından kutladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz."