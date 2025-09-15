BIST 10.372
Erzurum'da kaza sonrası nehre düşen araçta kurtarılmayı böyle bekledi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde park halindeki cipe çarptıktan sonra Karasu Nehri'ne düşen hafif ticari aracın üstünde yardım bekleyen sürücü ekiplerce kurtarıldı.

Yunus K. (34) idaresindeki 25 DA 809 plakalı hafif ticari araç, Ilıca Mahallesi Ferah Evler bölgesinde park halindeki cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Yunus K, aracıyla Karasu Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla çıktığı aracın tavanında beklemeye başlayan Yunus K, itfaiyeye ait vinçle bulunduğu yerden alındı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus K, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hafif ticari araç ise vinçle nehirden çıkarıldıktan sonra çekiciyle olay yerinden götürüldü.

