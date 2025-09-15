O ziyaretler boşuna değilmiş! Hikmet Çetin Bahçeli'ye MHP-CHP koalisyonu önermiş

CHP'nin eski Genel Başkanlarından Hikmet Çetin'in MHP kanadına yaptığı ziyaretlerin perde arkası aralandı. Hikmet Çetin, CHP-MHP koalisyonun çok başarılı olacağına inandığını ve bunu MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de ima ettiğini belirtti. Hikmet Çetin'in açıklamaları çok konuşulacak.

Geçen hafta önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi. T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Hikmet Çetin, Bahçeli'ye Türkeş ile olan bir anısını anlattığını söyledi. İşte o anı ve sonrasında yaşananlar:

-Sayın Bahçeli’ye bir anımı anlattım. 12 Eylül'de Alparslan Türkeş’i gözaltına aldılar, sonra bıraktılar. Yıllar sonra ben bir gün Ankara Oran’da yürüyüş yaparken kendisiyle karşılaştım. Arkasında beş altı kişiyle, korumalarıyla o da yürüyordu. Türkeş o kısa sohbette bana şöyle dedi: “Eğer 12 Eylül’den önce CHP ile MHP koalisyon yapsaydı, sokaklarda anarşi biterdi ve 12 Eylül olmayabilirdi.” Sonra bana “Siz ne düşünüyordunuz?” diye sordu. Ben dedim ki: “Ben de o sırada kesinlikle böyle düşünüyordum. Vedat Dalokay ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi – MHP koalisyonunun çok şeyi halledeceğini düşünüyordum. Bence de bu yapılabilseydi 12 Eylül de olmayabilirdi.” Sonra ülkücülerin o dönem yaptığı bazı şeyleri eleştirince Türkeş “Her şeyi kontrol edebildiğinizi sanıyorsunuz. Oysa bazı şeyleri ben de kontrol edemedim. Beni de aştılar” dedi.

-Ben hala bugün bile CHP ile MHP'nin koalisyonu çok başarılı olacağına inanıyorum.

Cansu Çamlıbel-Yani bunu doğrudan söylemediniz Bahçeli’ye ama Türkeş sohbeti üzerinden bunu demeye getirdiniz. Doğru mu anlıyorum?

Hikmet Çetin - Onu demeye getirdim, evet.

Cansu Çamlıbel- Ama Devlet Bey bu konuda bir şey söylemedi size.

Hikmet Çetin - Söylemedi, dinledi sadece.

Kılıçdaroğlu bunun için çok çalışıyor

Davaya ilişkin de konuşan Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ile temasta olduğunu iddia etti ve şunları söyledi:

-Ben 2023 kurultayımızın ‘mutlak butlan’ sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Senin hatırlattığın İstanbul teşkilatına kayyım atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara’dan ‘mutlak butlan’ kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan’ımız bu konuda çok çalışıyor. Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğumu sanıyorum.