Nedim Şener paylaştı: İBB'den onarım ihalesi aldı Kılıçdaroğlu'na küfretti

Nedim Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Yeras İnşaat'ın sahibi CHP üyesi Göksun Yerlikaya'nın 2023'te İBB'den Feshane onarım işi aldığını yazarak, "2023’te cumhurbaşkanı seçilseydi kapısında yatacakken, şimdi Ahtapot Ekrem için, Kılıçdaroğlu’na küfür ediyor" dedi.

Abone ol

15 Eylül'de görülecek olan 38. Olağan Kurultay'ın iptali davasında Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığa yeniden görev verilme ihtimali, mevcut parti yönetim taraftarlarını çileden çıkartıyor.

Mahkemeden böyle bir karar çıkarsa CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay geçersiz sayılacak, CHP'nin genel başkanı yeniden Kılıçdaroğlu olacak, parti tüm kurullarıyla o kurultay öncesine dönecek.

Kılıçdaroğlu'na görevi kabul etmemesi yönünde baskı sürüyor. Kılıçdaroğlu'na yönelik çok ağır eleştirilere müteahhitlik firması Yeras İnşaat'ın sahibi Göksun Yerlikaya da katıldı.

Yerlikaya, sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır hakaret içeren paylaşımını bir süra sonra sildi ve "Özgür Özel’in dediği gibi Kılıçdroğlu’nun kayyumluğa tenezzül etmeyeceğine inanmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Yerlikaya, gazeteci Nedim Şener'in gündemindeydi.

İBB’den Feshane onarım işi almış aynı yıl bitirmiş!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şener, Yerlikaya'nın İBB'den aldığı ihaleye dikkat çekti.

"Kemal Kılıçdaroğlu’nu yıllardır eleştiren siyasi rakiplerinin hiç bir gün “Onursuz, haysiyetsiz herif” dediğini Mangır Merdan gibi “Alevilerin haini çoktur” diyerek hakaret ettiğini duymadım. Şu hale bak, 2023’te şirket kurmuş, aynı yıl Ahtapot Ekrem’den İBB’den Feshane onarım işi almış aynı yıl bitirmiş! Şimdi de 2023’te cumhurbaşkanı seçilseydi kapısında yatacakken, şimdi Ahtapot Ekrem için, Kılıçdaroğlu’na küfür ediyor"

"Destek olmak amaçlı verdiği iştir"

Şener'in iddiasına sosyam medya hesabından yanıt veren Yerlikaya, "Söz konusu iş, inşaat mühendisliği yaptığım yıllarda çalıştığım firmanın kendi işlerimi yapmaya başlayınca destek olmak amaçlı verdiği iştir." ifadelerini kullandı.