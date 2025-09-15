BIST 10.372
DOLAR 41,37
EURO 48,58
ALTIN 4.849,06
HABER /  GÜNCEL

Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Eylül'de saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçesinin Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan M.Ş'nin kullandığı araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda, M.Ş. ile araçta bulunan eşi T.Ş, kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in "En Değerli Başantrenörü" seçildi
Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in "En Değerli Başantrenörü" seçildi
Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm
Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm
Erzurum'da kaza sonrası nehre düşen araçta kurtarılmayı böyle bekledi
Erzurum'da kaza sonrası nehre düşen araçta kurtarılmayı böyle bekledi
CHP'de kritik gün! Kurultay davası saat kaçta başlayacak?
CHP'de kritik gün! Kurultay davası saat kaçta başlayacak?
Barış Yarkadaş’tan Fikri Sağlar’a sert tepki: Lanet olsun sizin parti içi iktidar hırsınıza…
Barış Yarkadaş’tan Fikri Sağlar’a sert tepki: Lanet olsun sizin parti içi iktidar hırsınıza…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a tebrik mesajı
Fatih Tekke’den olay sözler: Beşiktaş'a ve bize...
Fatih Tekke’den olay sözler: Beşiktaş'a ve bize...
Bahçeli, Ferdi Tayfur’un kabrini yaptırdı
Bahçeli, Ferdi Tayfur’un kabrini yaptırdı
12 Dev Adam Avrupa ikincisi
12 Dev Adam Avrupa ikincisi
Bakan Yumaklı Şam Büyükelçiliği’ni ziyaret etti
Bakan Yumaklı Şam Büyükelçiliği’ni ziyaret etti
Ali Kılıç’tan Merdan Yanardağ’a sert tepki
Ali Kılıç’tan Merdan Yanardağ’a sert tepki
En-Nesyri’nin golü Fenerbahçe’ye galibiyet getirdi
En-Nesyri’nin golü Fenerbahçe’ye galibiyet getirdi