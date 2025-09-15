Kerem Aktürkoğlu: Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de ilk maçına çıktı. 1-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından konuşan Aktürkoğlu "Kerem Aktürkoğlu: "Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.



Mücadele sonrası Fenerbahçeli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, beIN SPORTS'a konuştu.



Kerem Aktürkoğlu: "Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu. Derbiler her zaman zor olur. Yeni hocamızla kısa sürede taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Trabzonspor'un da ayağına sağlık. Taraftarımız da bizlere güzel destek verdi. İnşallah böyle devam ederiz. Hocamızın taktik anlayışını sahaya yansıtabilmek elbette bir süreç ama bahanemiz yok. Buna hepimiz dahiliz. Bugün güzel bir başlangıç oldu. İnşallah, Alanyaspor maçıyla da devam ederiz."