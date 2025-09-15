Gece yarısı büyük panik! İki kadın aranıyor TIR'ın arkasına saklanıp...

BIST 10.465
Çorum'da bir apartmana pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan iki kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

 Kahramançavuş Caddesi'nde bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadın, 5. kattaki daireye ateş etti. Açılan ateş sonucu dairenin camları kırıldı.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırının, caddede park halinde bulunan bir tırın arkasında gizlenen iki kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

