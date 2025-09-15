BIST 10.465
Yerlikaya duyurdu siber suçlulara operasyon! 125 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele" kapsamında 10 gün içinde 364 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların detaylarını paylaştı. Yerlikaya 10 günde düzenlenen operasyonlarda 364 şüphelinin yakalandığını, 125'inin ise tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, siber suçlara karşı en güçlü kalkanın farkındalık olduğunu belirterek şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi durumunda gereğinin yapılacağını aktararak şu ifadelere yer verdi:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüpheliyi yakaladık. 23 il merkezli ‘Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 125 şüpheli şahıs tutuklandı. 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; ‘Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı’ temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Netanyahu bu kez baltayı taşa vurdu! Katar saldırısına Trump'tan ummadık tepki
Manchester derbisinde 3 gol vardı kalede Altay Bayındır vardı
Ev sahipleri ve kiracılar aman dikkat! Son sözü yargı söyledi İBAN detayı
Gece yarısı büyük panik! İki kadın aranıyor TIR'ın arkasına saklanıp...
Kerem Aktürkoğlu: Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya kafayı fena taktı
Nedim Şener paylaştı: İBB'den onarım ihalesi aldı Kılıçdaroğlu'na küfretti
O ziyaretler boşuna değilmiş! Hikmet Çetin Bahçeli'ye MHP-CHP koalisyonu önermiş
Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in "En Değerli Başantrenörü" seçildi
Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm
Erzurum'da kaza sonrası nehre düşen araçta kurtarılmayı böyle bekledi
