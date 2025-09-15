BIST 10.465
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.836,52
HABER /  DÜNYA

Kuzey Kore'de bu kelimeler yasaklandı

Kuzey Kore'de bu kelimeler yasaklandı

Kuzey Kore'de, "hamburger", "karaoke" ve "dondurma" kelimeleri, 'Batı yönelimli' olduğu gerekçesiyle yasaklandı.Ülkede bu kelimelerin yerine bakın neler söylenecek...

Abone ol

 Kuzey Kore'de Batı ve Güney Kore'de popülerleşen sözcüklerden uzak durmaları talimatı verildi. DailyMail'de yer alan göre, ülkenin Devlet Başkanı Kim Jong Un'un talimatıyla "hamburger", "dondurma" ve "karaoke" kelimeleri yasaklandı.

Ülke bu kelimelerin yerel kelimelerle değiştirilmesini talep ettiği de belirtildi.

Çift kıymalı ekmek...

Buna göre, "hamburger" kelimesinin yerine "dajin-gogi gyeopppang" (kıymalı çift ekmek), "dondurma" ise "eseukimo" ile değiştirildi.

Vatandaşlar karaoke makinelerine ise "ekran üstü eşlik makineler" demek zorunda kalacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu bu kez baltayı taşa vurdu! Katar saldırısına Trump'tan ummadık tepki
Netanyahu bu kez baltayı taşa vurdu! Katar saldırısına Trump'tan ummadık tepki
Manchester derbisinde 3 gol vardı kalede Altay Bayındır vardı
Manchester derbisinde 3 gol vardı kalede Altay Bayındır vardı
Ev sahipleri ve kiracılar aman dikkat! Son sözü yargı söyledi İBAN detayı
Ev sahipleri ve kiracılar aman dikkat! Son sözü yargı söyledi İBAN detayı
Gece yarısı büyük panik! İki kadın aranıyor TIR'ın arkasına saklanıp...
Gece yarısı büyük panik! İki kadın aranıyor TIR'ın arkasına saklanıp...
Kerem Aktürkoğlu: Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu
Kerem Aktürkoğlu: Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya kafayı fena taktı
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya kafayı fena taktı
Nedim Şener paylaştı: İBB'den onarım ihalesi aldı Kılıçdaroğlu'na küfretti
Nedim Şener paylaştı: İBB'den onarım ihalesi aldı Kılıçdaroğlu'na küfretti
O ziyaretler boşuna değilmiş! Hikmet Çetin Bahçeli'ye MHP-CHP koalisyonu önermiş
O ziyaretler boşuna değilmiş! Hikmet Çetin Bahçeli'ye MHP-CHP koalisyonu önermiş
Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in "En Değerli Başantrenörü" seçildi
Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in "En Değerli Başantrenörü" seçildi
Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm
Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm
Erzurum'da kaza sonrası nehre düşen araçta kurtarılmayı böyle bekledi
Erzurum'da kaza sonrası nehre düşen araçta kurtarılmayı böyle bekledi