Kuzey Kore'de bu kelimeler yasaklandı

Kuzey Kore'de, "hamburger", "karaoke" ve "dondurma" kelimeleri, 'Batı yönelimli' olduğu gerekçesiyle yasaklandı.Ülkede bu kelimelerin yerine bakın neler söylenecek...

Kuzey Kore'de Batı ve Güney Kore'de popülerleşen sözcüklerden uzak durmaları talimatı verildi. DailyMail'de yer alan göre, ülkenin Devlet Başkanı Kim Jong Un'un talimatıyla "hamburger", "dondurma" ve "karaoke" kelimeleri yasaklandı.

Ülke bu kelimelerin yerel kelimelerle değiştirilmesini talep ettiği de belirtildi.

Çift kıymalı ekmek...

Buna göre, "hamburger" kelimesinin yerine "dajin-gogi gyeopppang" (kıymalı çift ekmek), "dondurma" ise "eseukimo" ile değiştirildi.

Vatandaşlar karaoke makinelerine ise "ekran üstü eşlik makineler" demek zorunda kalacak.