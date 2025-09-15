BIST 10.465
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.836,52
HABER /  GÜNCEL

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Nurullah Efe Ankut'un İstanbul'da gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

HKP'nin X hesabından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

Hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

HKP
ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarına bakın! Haftaya hızlı başladı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarına bakın! Haftaya hızlı başladı
Yerlikaya duyurdu siber suçlulara operasyon! 125 kişi tutuklandı
Yerlikaya duyurdu siber suçlulara operasyon! 125 kişi tutuklandı
Kuzey Kore'de bu kelimeler yasaklandı
Kuzey Kore'de bu kelimeler yasaklandı
Netanyahu bu kez baltayı taşa vurdu! Katar saldırısına Trump'tan ummadık tepki
Netanyahu bu kez baltayı taşa vurdu! Katar saldırısına Trump'tan ummadık tepki
Manchester derbisinde 3 gol vardı kalede Altay Bayındır vardı
Manchester derbisinde 3 gol vardı kalede Altay Bayındır vardı
Ev sahipleri ve kiracılar aman dikkat! Son sözü yargı söyledi İBAN detayı
Ev sahipleri ve kiracılar aman dikkat! Son sözü yargı söyledi İBAN detayı
Gece yarısı büyük panik! İki kadın aranıyor TIR'ın arkasına saklanıp...
Gece yarısı büyük panik! İki kadın aranıyor TIR'ın arkasına saklanıp...
Kerem Aktürkoğlu: Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu
Kerem Aktürkoğlu: Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya kafayı fena taktı
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya kafayı fena taktı
Nedim Şener paylaştı: İBB'den onarım ihalesi aldı Kılıçdaroğlu'na küfretti
Nedim Şener paylaştı: İBB'den onarım ihalesi aldı Kılıçdaroğlu'na küfretti
O ziyaretler boşuna değilmiş! Hikmet Çetin Bahçeli'ye MHP-CHP koalisyonu önermiş
O ziyaretler boşuna değilmiş! Hikmet Çetin Bahçeli'ye MHP-CHP koalisyonu önermiş
Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti