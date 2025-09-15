Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Nurullah Efe Ankut'un İstanbul'da gözaltına alındığını bildirdi.

HKP'nin X hesabından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

