Siber suçlarla mücadele sürüyor! 10 günde 364 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 364 şüphelinin gözaltına alındığını, 125'inin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı açıklamada, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van'da "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik operasyonların düzenlendiğini ve yakalananlar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Operasyonlarda son 10 günde 364 şüphelinin yakalandığını, 125'inin tutuklandığını, 94'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, 'sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen, şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım."

