SAĞLIK

Bu alışkanlığınız varsa dikkat! Ciğerlerimizi adeta bitiriyor...

Bu alışkanlığınız varsa dikkat! Ciğerlerimizi adeta bitiriyor...

Uzmanlar, günlük hayatta sıkça yaptığımız bir alışkanlığın akciğerler için ciddi tehlike oluşturduğunu ortaya koydu. Çözümü ise çok basit...

Günlük bakım rutininde vazgeçilmez olan saç düzleştiriciler, sanılandan çok daha büyük bir sağlık riskini de beraberinde getiriyor. Yeni bir araştırmaya göre ısıya dayalı saç şekillendirme işlemleri yalnızca saçları yıpratmakla kalmıyor aynı zamanda akciğerler için ciddi tehdit oluşturuyor.

MİLYONLARCA ZARARLI PARÇACIK AKCİĞERLERE ULAŞIYOR

Purdue Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, saç düzleştirici kullanımında saç ürünlerindeki kimyasalların yüksek ısıyla birlikte buharlaşarak milyarlarca nanoparçacık oluşturduğu ortaya çıktı. Solunum yoluyla vücuda giren bu parçacıkların büyük kısmı doğrudan akciğerlere ulaşıyor ve uzun vadede doku bozulmaları ile kronik akciğer hastalıklarına yol açabiliyor.

KİMYASAL TEHLİKE 

Şampuan, krem, sprey ve yağ gibi birçok saç ürününde bulunan siloksan bileşikleri, ısı ile temas ettiğinde zararlı hale geliyor. Hayvan deneylerinde sinir sistemi ve karaciğer üzerinde olumsuz etkilerle ilişkilendirilen bu kimyasalların insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri ise hala araştırılıyor.

ORTAMIN İYİ HAVALANDIRILMASI GEREKİYOR

Uzmanlara göre saç düzleştirici kullanırken ortamın iyi havalandırılması, akciğerlere ulaşan nanoparçacık miktarını ciddi ölçüde azaltabilir. Ancak riskin tamamen ortadan kalkması için saç ürünlerinde kullanılan içeriklerin yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

