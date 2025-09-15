BIST 10.465
Kim Jong-un'dan ilginç karar! Kuzey Kore'de bu 3 kelime yasaklandı

Kim Jong-un'dan ilginç karar! Kuzey Kore'de bu 3 kelime yasaklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aldığı kararlar dünya çapında büyük ses getirmeye devam ediyor. Kim, son olarak ülke genelinde 3 kelimenin kullanımını yasakladı.

Dünyanın kapalı kutusu Kuzey Kore'de lider Kim Jong-Un yine çok konuşulacak bir karar aldı. Ülke çapında 3 kelimenin kullanımı yasaklanırken, bu kelimeler muadilleriyle değiştirildi. 

İngiltere merkezli DailyMail'in haberine göre, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, "hamburger", "dondurma" ve "karaoke" kelimelerini yasakladı.

Yasaklanan 3 kelimenin muadilleriyle değiştirilmesi gündemde. Alınan karar sonrası 'hamburger" kelimesi 'dajin-gogi gyeopppang' (kıymalı çift ekmek), 'dondurma' ise 'eseukimo' ile değiştirildi.

Vatandaşlar karaoke makinelerine ise "ekran üstü eşlik makineler" demek zorunda kalacak.

Bu 3 kelimenin yasaklanmasının sebebi ise batı yönelimli olması.

