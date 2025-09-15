BIST 10.417
DOLAR 41,38
EURO 48,59
ALTIN 4.843,73
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel duruşmaya gitmedi! MYK CHP merkezinde olağanüstü toplandı

Özgür Özel duruşmaya gitmedi! MYK CHP merkezinde olağanüstü toplandı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşması başladı. Duruşmayı CHP Genel Merkezi'nden takip eden Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve birleştirilen davanın beşinci duruşması, bugün görülüyor. Davada bugün karar çıkması beklenirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı. 

NE YAPACAKLARINI BELİRLEYECEKLER
CHP lideri Özel, "mutlak butlan" olasılığına karşı atılacak adımların ele alınacağı toplantının ardından mesaisine genel merkezde devam edecek. Karar çıkması beklenen davada “mutlak butlan”a hükmedilmesi halinde CHP’nin mevcut yönetimi görevden uzaklaştırılabilecek.

İlgili Haberler
CHP davasından son dakika haberler! Mutlak butlan çıkarsa bunlar olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da deprem oldu! AFAD duyurdu
Adıyaman'da deprem oldu! AFAD duyurdu
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı
Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı
CHP Kurultay davası dünya basınında: Piyasalar sarsılabilir
CHP Kurultay davası dünya basınında: Piyasalar sarsılabilir
TÜBİTAK 318 aday araştırmacı alacak! Başvuru için son tarih 6 Ekim
TÜBİTAK 318 aday araştırmacı alacak! Başvuru için son tarih 6 Ekim
Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den Hamas itirafı
Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den Hamas itirafı
Bakan Göktaş duyurdu! Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş duyurdu! Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Abdulkadir Uraloğlu'ndan motokuryelere yetki belgesi açıklaması
Abdulkadir Uraloğlu'ndan motokuryelere yetki belgesi açıklaması
Sivrisineklerin istilasına uğruyorsanız sebebi içtiğiniz içecek olabilir...
Sivrisineklerin istilasına uğruyorsanız sebebi içtiğiniz içecek olabilir...
Kim Jong-un'dan ilginç karar! Kuzey Kore'de bu 3 kelime yasaklandı
Kim Jong-un'dan ilginç karar! Kuzey Kore'de bu 3 kelime yasaklandı
Bu alışkanlığınız varsa dikkat! Ciğerlerimizi adeta bitiriyor...
Bu alışkanlığınız varsa dikkat! Ciğerlerimizi adeta bitiriyor...
CHP davasından son dakika haberler! Mutlak butlan çıkarsa bunlar olacak
CHP davasından son dakika haberler! Mutlak butlan çıkarsa bunlar olacak