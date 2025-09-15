Özgür Özel duruşmaya gitmedi! MYK CHP merkezinde olağanüstü toplandı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşması başladı. Duruşmayı CHP Genel Merkezi'nden takip eden Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve birleştirilen davanın beşinci duruşması, bugün görülüyor. Davada bugün karar çıkması beklenirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.
NE YAPACAKLARINI BELİRLEYECEKLER
CHP lideri Özel, "mutlak butlan" olasılığına karşı atılacak adımların ele alınacağı toplantının ardından mesaisine genel merkezde devam edecek. Karar çıkması beklenen davada “mutlak butlan”a hükmedilmesi halinde CHP’nin mevcut yönetimi görevden uzaklaştırılabilecek.