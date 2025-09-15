CHP davasından son dakika haberi! Mutlak butlan beklenirken mahkeme sürpriz yaptı

TÜRKİYE haftalardır 15 Eylül 2025 tarihini bekliyordu. Saat 10.00'da başlayan CHP davasından son dakika haberler geldi. Gergin geçen duruşmada mutlak butlan kararı bekleniyordu. Mahkeme sürpriz bir şekilde karar almak yerine duruşmayı erteledi. Gelen son dakika haberine göre CHP kurultayı iptal davası "tedbirsiz" olarak 24 Ekim Cuma günü saat 10:00'a bırakıldı. Davayı açan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tedbiren' partinin başına getirilmesini isteyen avukat, 'hukuk faciası' diye tepki gösterdi.

Abone ol

TÜRKİYE'nin bugün gözü kulağı Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Binası’nda sabah saat 10:00’da başlayan CHP'nin kurultay davasından gelecek son dakika haberlerdeydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları duruşmayı Genel Merkezden takip etti.

Davada beklenti mahkemenin bir karar alacağı yönündeydi. Ancak mahkeme heyeti sürpriz yaptı ve CHP kurultayı iptal davasını "tedbirsiz" kararıyla 24 Ekim Cuma günü saat 10:00'a erteledi.

'TEDBİR' TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Bu kararla birlikte Lütfü Savaş'ın avukatının talep ettiği "yönetimin tedbiren görevden alınması" talebi de onaylanmadı. Davayı açan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen "Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen tedbirin reddi kararı tam bir hukuk faciasıdır" dedi.

ÖZEL GİTSİN KEMAL KILIÇDAROĞLU GELSİN

Duruşmada davayı açan Lütfü Savaş'ın avukat Onur Yusuf Üregen 4-5 Kasım tarihli kurultay sakatlandığı için kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile PM ve YDK üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını, Özel ve yönetiminin kararlarının yok hükmünde sayılmasını istedi.

CHP'NİN AVUKATI : YSK YETKİLİDİR

Lütfü Savaş'ın avukatının açık bir şekilde dile getirdiği 'Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına atansın' talebinin ardından CHP'nin avukat Çağlar Çağlayan şunları söyledi:

-Genel sonuçlardan mutlak butlan sonucu çıkarılamaz. YSK kongre seçimlerinde yetkilidir. Hem kongre kararları hem de partini gelecek faaliyetlerinin kongre bakımından incelenmesi hem de kongre seçimlerinin iptali bakımından YSK yetkilidir. Suç organizasyonu ve suç örgütü tarifi iddianamede dahi yoktur. Davacıların hukuka elde edemediği sonucu hayal ürünüyle elde etmeye çalıştıkları ortadadır. Eğer bu dava ile amaç kongre seçimlerimi yenilemek ise CHP önceki olağanüstü kurultayında bunu yapmıştır.

GERİLİM DURUŞMADA AVUKAT BİRBİRİNE GİRDİ

CHP'nin ertelenen davasında zaman zaman gerilim zirve yaptı. Lütfü Savaş'ın avukatı bir Özgür Özel ve milletvekilleri için de fezleke hazırlandığını, kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için kriminal faaliyetler yapıldığını iddia etti. CHP’li milletvekili Turan Taşkın Özer, tepki gösterip, “Böyle bir beyan olur mu, sensin suç örgütü! Sensin kriminal” dedi.

SENİ ADAM YERİNE KOYAN MI VAR?

İsmail Saymaz'ın duruşma salonundan aktardığı bilgileri göre avukat Uğur Poyraz ise “kes, bu avukat suç işliyor” diyerek sesini yükseltti. Hakime seslenerek, “Bu avukatı bu şekilde konuşturmazsınız, yoksa suç işlersiniz” dedi. Avukat ise yerleştirme iddialarını sıraladı. Özer, 'iddia’ dedi. Poyraz, "AK Parti’li gibi konuşma, üslubunu düzelt" dedi. Poyraz, "Zaten seni kaale almıyoruz, adam yerine koyan mı var" deyince Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen "ben de seni adam yerine koymuyorum" karşılığını verdi.

LÜTFÜ SAVAŞ GELMEDİ

Kurultay davasını açan isimlerden Lütfü Savaş duruşmaya katılmadı. Mutlak butlan kararı çıkarsa CHP'deki koltuğuna dönme hesapları yapan Kemal Kılıçdaroğlu da duruşmada yoktu.

Mutlak Butlan ne demek? Ne olacak?

Hukukta bir işlemin başından itibaren geçerlilik şartlarından yoksun olduğu durumu anlatmak için kullanılır. Mutlak butlan, bir hukuki işlemin, baştan itibaren kanuna aykırı olması nedeniyle geçersiz sayılması durumudur. Bu tür işlemler, hukuk sisteminde hiç yapılmamış sayılır; yani baştan itibaren hükümsüzdür. Bu durum genellikle kamu düzenine aykırılık, ahlaka aykırılık, imkânsız konular veya tarafların ehliyetsizliği gibi nedenlerle ortaya çıkar.

CHP davasında mutlak butlan kararı verildiğinde Özgür Özel'in genel başkanlığı hiç olmamış sayılacak ve Kemal Kılıçdaroğlu koltuğuna geri dönebilecek.

CHP kurultay davası nasıl başladı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme ilk oturumunda ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar verdi. Bugün dava bir kez daha ertelendi ve 24 Ekim 2025 cuma günü saat 10.00'a bırakıldı.