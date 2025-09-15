Garanti BBBVA kullanıcıları öneme sırasında kart seçme zahmetinden kurtarıyor

Garanti BBVA tarafından geliştirilen "Seçiminde, Mobil, Akıllı, Rahat, Teknoloji" (S.M.A.R.T.) özelliği, kullanıcıların ödeme sırasında kart seçme zahmetini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, ödeme teknolojilerinde önemli bir yeniliğe imza attı. Geliştirilen S.M.A.R.T özelliği sayesinde kart sahipleri, "Hangi kart ile ödemek daha fazla fayda sağlar?" sorusunu düşünmeden ödeme yapabiliyor.

Sistem, ödeme anında iş yeri özelinde daha fazla fayda sağlayan kartı otomatik olarak seçiyor ve ödemeyi o kartla gerçekleştirmeyi öneriyor. Böylece kullanıcılar, ödemelerini cüzdan taşımadan gerçekleştirebiliyor.

Yeni özellik, Garanti BBVA Mobil ve BonusFlaş uygulamaları üzerinden NFC, QR ve GarantiPay ödemelerinde geçerli oluyor. NFC ile yapılan işlemler, otomatik olarak müşteri için daha faydalı kartla gerçekleşiyor. QR ve GarantiPay ödemelerinde ise daha fazla fayda sağlayan kart ekranda seçili olarak geliyor ve müşteri isterse kart tercihini değiştirebiliyor.

Bu çözüm, Garanti BBVA Mobil ve BonusFlaş'ın yaygın teknolojik altyapısı sayesinde güvenli, hızlı ve kesintisiz bir ödeme deneyimi sunuyor.

Özellik, ilk etapta Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları ve American Express kartlarıyla devreye alındı. Böylece müşteriler, Türk Hava Yolları satış noktalarında ve American Express Lifestyle & American Express Selects programına üye iş yerlerinde herhangi bir ek işlem yapmadan ödemelerinde daha fazla fayda elde edebiliyor.

"Yenilikçi bir deneyim sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, ödeme sistemleri alanında deneyimin işlerinin kalbinde yer aldığını, ödeme teknolojilerindeki inovasyonları bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra geleceğin dijital alışveriş alışkanlıklarını şekillendirmek için tasarladıklarını belirtti.

Türkiye'de ve Avrupa'da pek çok ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Kezik, "S.M.A.R.T. ile yine bir ilke imza atarak temassız ödemelerde yenilikçi bir deneyim sunuyoruz. Ödeme anında hangi kartı seçmesi gerektiğini artık müşterilerimizin düşünmesine gerek kalmıyor ve S.M.A.R.T. onlar için daha faydalı kartı seçiyor ve öne çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Kezik, Garanti BBVA'nın müşteri deneyimini tüm stratejisinin merkezine yerleştirdiğini, "Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımlarıyla müşterilerinin hayallerine ve ihtiyaçlarına eşlik eden, hedeflerine ulaşmasına yardım eden yeni nesil bir bankacılık anlayışını temsil ettiklerini aktardı.

Hayata geçirdikleri bu özelliğin, müşteri odaklı inovasyon anlayışının güncel örneklerinden biri olduğunu belirten Kezik, şunları kaydetti:

"S.M.A.R.T. ile ödeme adımı artık alışveriş yolculuğunun en pürüzsüz kısmı haline geliyor. Yeni hizmetimiz, müşterilerimize yalnızca pratik bir ödeme kolaylığı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dijital bankacılığın geleceğinde akıllı teknolojilerin müşteri deneyimini nasıl dönüştüreceğine dair güçlü bir örnek oluşturuyor. S.M.A.R.T.'ta olduğu gibi tüm ürün ve süreçlerimizi müşterilerimizin gözünden yeniden tasarlayarak, onların işlerini kolayca yapabildiği, sorunsuz bir deneyim yaşadığı ve hayallerine ulaşırken yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz bir dönüşüm gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Kezik, yapay zeka ve veri analitiği desteğiyle ödeme süreçlerinin daha da kişiselleştirilmesini sağlamaya ve müşterilerin finansal hayatlarını daha da kolaylaştıracak yeni çözümler sunmaya devam edeceklerini aktardı.