Lütfü Savaş'ın avukatı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum olarak atanmasını talep etti

Türkiye 'kurultay iptali' davasına kilitlendi. Görülen duruşmadan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Üregen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum olarak atanmasını talep etti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması başladı. Gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Öte yandan süren duruşmadan yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Lütfü Savaş'ın avukatı Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını, Özgür Özel ve yönetiminin kararlarının yok hükmünde sayılmasını talep etti.

Savaş'ın avukatı Onur Üregen, taleplerini şöyle sıraladı:

-Kamu düzeninin korunması için mutlak butlanla sakatlanmış kurultay ile seçilmiş partinin Genel Başkanı Özgür Özel ile MKYK, PM ve YDK üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırılmasına,

-Özel ve ekibinin kurultay sonrası aldığı tüm kararların yok hükmünde sayılmasına.