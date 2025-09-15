CHP Kurultay davası dünya basınında: Piyasalar sarsılabilir

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada bugün karar çıkması bekleniyor. “Mutlak butlan” tartışmasıyla gündeme gelen davaya uluslararası basın da geniş yer ayırdı. Yabancı basın, davanın hem siyasi dengeleri hem de ekonomik piyasaları sarsabileceğini vurguluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada bugün kritik kararın açıklanması bekleniyor. Davada tartışılan “mutlak butlan” kavramı, kurultayın yok hükmünde sayılması anlamına geliyor. Böyle bir karar alınması halinde CHP’nin mevcut yönetiminin görevden alınması gündeme gelebilecek.

CHP yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu savunarak davanın reddini talep ediyor. Gözler, Ankara’daki mahkemenin vereceği karara çevrilmiş durumda.

REUTERS: “HASSAS DENGENİN SINANMASI”

İngiliz haber ajansı Reuters, davayı “partiye karşı neredeyse bir yıldır süren yasal baskıların ardından, ülkenin demokrasi ve otokrasi arasındaki hassas dengenin bir sınaması” olarak yorumladı.

“Derinleşen siyasî krizde mahkeme muhalefet liderini görevden alabilir” başlığını kullanan ajans, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ankara'daki mahkemenin usul ihlali iddiaları nedeniyle CHP'nin 2023 kongresini iptal edip etmemeyi pazartesi günü vereceği kararla, Özel'in siyasi geleceği belirsizliğe giriyor. Çoğu analistin beklediği gibi, mahkeme kongreyi iptal ederse, Özel, kongrede kazandığı CHP genel başkanlığı görevinden alınacak.”

Reuters ayrıca, böyle bir adımın “muhalefeti daha da kargaşaya ve iç çekişmelere sürükleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarını uzatma şansını artırabileceğini” yazdı.

FRANCE24: “CHP’DE İÇ ÇATIŞMA İHTİMALİ”

Fransa merkezli France24, davanın muhalefet liderliğini devirebilecek potansiyele dikkat çekti. Haberde, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “popüler olmayan” ifadesi kullanıldı.

France24, Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla göreve dönebileceğine işaret ederek, bunun “CHP’nin Ankara genel merkezinde büyük bir iç çatışmaya yol açabileceğini” aktardı.

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından patlak veren kitlesel sokak protestolarının yüzü oldu ve o günden bu yana Türkiye genelinde her hafta büyük kalabalıkları çeken protestolara öncülük ederek Erdoğan'ı öfkelendirdi.”

BLOOMBERG: “PİYASALARI SARSABİLİR”

ABD merkezli Bloomberg, davanın olası ekonomik sonuçlarına odaklandı. “Türkiye'deki mahkemenin kritik kararı, piyasaları böyle etkileyebilir” başlığıyla yayımlanan haberde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye'deki siyasi çıkmaz, pazartesi günü mahkeme kararının ana muhalefet partisinin varlığını ve 85 milyonluk nüfusa sahip ülkenin demokrasisinin geleceğini tehdit etmesiyle doruğa ulaşabilir. Bu dava, Türkiye'deki muhalefet politikacılarına yönelik geniş çaplı ve eşi görülmemiş bir baskı kampanyasının parçası olarak görülüyor. Muhalefet, bu davanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yılı aşkın iktidarını uzatma girişimi tarafından körüklendiğini söylüyor.”

Bloomberg, artan siyasi gerilimin piyasaları olumsuz etkilediğini vurgulayarak, Türk borsasının bu ay dolar bazında yüzde 8’den fazla değer kaybettiğini, bunun Arjantin’den sonra en kötü performans olduğunu aktardı. Haberde ayrıca,

“Hükümetin lira cinsinden tahvilleri de değer kaybetti. Erdoğan ve AKP'nin bağımsız hareket ettiğini söylediği yargı, 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) liderlerini seçen oylamayı geçersiz sayarsa, satışlar daha da derinleşebilir”

ifadeleri yer aldı.

THE GUARDİAN: “SEÇİM TARİHİNİ ETKİLEYEBİLİR”

Britanya merkezli The Guardian gazetesi, davanın sonuçlarının sadece partiyi değil, ülke siyasetinin geleceğini de etkileyeceğine işaret etti.

Haberde, davanın “partiyi yeniden şekillendirebileceği ve piyasaları sarsabileceği” vurgulandı. The Guardian şu değerlendirmeyi yaptı:

“2028 için planlanan genel seçimlerin zamanlamasını etkileyebilir.”