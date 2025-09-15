BIST 10.830
6 yıl sonra bir ilk! Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gitti

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Teröristbaşı Öcalan, avukatları tarafından en son 2019 yılında ziyaret edilmişti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta 17 ve 18'inci toplantılarını yapmaya hazırlanırken, Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı'ya gitti. 

Heyette avukatlar Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez yer aldı. 
Öcalan’ın avukatları, en son 2019'da İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

