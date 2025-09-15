BIST 10.835
Özlem Vural Gürzel'e AK Parti'ye geçti diye yapılana bak! Komşu 'yazık' dedirtti

Beykoz Belediyesi'nde başkanvekili olarak görev yapan Özlem Vural Gürzel CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. Özlem Vural Gürzel'in oturduğu sitede çirkin bir saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Muhabir Burak Doğan detayları şöyle aktardı...

CHP’li Beykoz Belediyesi’nin Başkanı Alaattin Köseler, 185 gün Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu kaldıktan sonra 4 Eylül’de ilk duruşmasında tahliye edildi. Köseler, savcılığın itirazı ile 7 Eylül’de yeniden tutuklandı. Köseler’in yerine vekalet eden Özlem Vural Gürzel CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti. 

Gürzel’in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in siyasi transferi nedeniyle, komşusunun hakaret edip suratına tükürdüğü öne sürüldü. 

Muhabir Burak Doğan, Gürzel’in suratına tükürüldüğünü açıkladı. Doğan X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural, CHP’den istifa etmesinin ardından oturduğu sitede bir komşusu tarafından hakaretlere uğramış. 

