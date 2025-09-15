BIST 10.835
Süper Lig'de ortalık karıştı! Trabzonspor taraftarı hakemlere yüklendi! "Düdük astıracağız"

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından Trabzon'da büyük bir isyan patlak verdi. Maçtaki hakem kararlarını "Skandal" olarak nitelendiren Trabzon basını, sert ifadeler kullandı. "Hakem skandalı Kadıköy'e damga vurdu. Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz" şeklinde manşetler atıldı.

Fenerbahçe- Trabzonspor maçında hakem kararları büyük tartışma yarattı. Trabzon basını, kararları "skandal" olarak değerlendirirken, sert manşetler ve açıklamalarla tepkisini ortaya koydu.

"DÜDÜK ASTIRMAZSAK ADAM DEĞİLİZ"

Trabzon basını, Kadıköy'de oynanan mücadeledeki hakem kararlarına sert ifadelerle yüklendi. Taka gazetesi, "Hakem skandalı Kadıköy'e damga vurdu. Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz" manşetini atarken, Karadeniz gazetesi hakemin fotoğrafını manşetine taşıyarak "Kadıköy'de hırsız var" başlığını kullandı.

Süper Lig'de ortalık karıştı! Trabzonspor taraftarı hakemlere yüklendi! "Düdük astıracağız" - Resim: 0

"UTANÇ VESİKASI OLARAK YERİNİ ALACAK"

61 Saat gazetesi, Trabzonspor taraftarlarının sert tepkisini gündeme getirdi. Taraftar derneğinin açıklamasında, "Türk futbolu adaletsiz hakem kararları ve şeffaflıktan uzak kurumlarla güvenilirliğini kaybetmiştir. VAR'ın bariz hataları görmezden gelmesi ve MHK'nin basiretsizliği utanç vesikasıdır" denildi.

Süper Lig'de ortalık karıştı! Trabzonspor taraftarı hakemlere yüklendi! "Düdük astıracağız" - Resim: 1

"YAZIKLAR OLSUN"

Güne Bakış gazetesi ise manşetinde "Yazıklar olsun, Türk futbolunu bitirdiniz" ifadelerine yer vererek tepkisini dile getirdi.

