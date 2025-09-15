BIST 10.830
DOLAR 41,31
EURO 48,58
ALTIN 4.836,10
Deniz Seki'ye ölümcül virüs şoku! Tatil dönüşü bu haberle sarsıldı

Deniz Seki'ye ölümcül virüs şoku! Tatil dönüşü bu haberle sarsıldı

Şarkıcı Deniz Seki, çıktığı Bodrum tatili dönüşünde ölümcül virüse yakalandığını öğrendi. Hastalıkla sarsılan Seki, ilaç tedavisine başladı, çareyi dinlenmekte buldu.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte nezle grip ve koronovirüs vakalarının hızla artacağını duyuran uzmanlar, tatile gidecek olanları uyarmıştı. Ünlülerin tatil için en çok tercih ettiği yer olan Bodrum'a giden isimlerden biri de Deniz Seki'ydi.

TATİL DÖNÜŞÜ VİRÜSE YAKALANDI

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Seki'den kötü haber geldi. Tatilden döndükten sonra hastalanan Seki'nin ölümcül olan koronovirüse yakalandığı ortaya çıktı. 

1 haftadır evinde istirahat eden ünlü sanatçı, doktorların verdiği ilaçlarla hastalığını atlatmaya çalışıyor.  Ayrıca, virüsün Seki'nin 10 arkadaşına da bulaştığı iddia ediliyor.

