Bu gıdaları tüketen gençler kanser oluyor: Uzmanlar gençleri uyardı!

Son zamanlarda özellikle gençlerde kolon kanseri vakaları artış göstermiş durumda. Uzmanlar durumun vahimliği günden güne arttığı içn gençleri beslenme alışkanlıkları konusunda uyardı. İşte detaylar...

Uzmanlar, genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinen kolorektal kanserin son yıllarda 50 yaş altındaki bireylerde hızla arttığına dikkat çekiyor. Araştırmalar, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının genç yaşta kolon kanseri riskini önemli ölçüde yükselttiğini ortaya koyuyor.

Kolon ve rektum dokularında gelişen bu kanser türü, genellikle polip adı verilen iyi huylu hücre kümelerinden köken alıyor. Dünya genelinde en yaygın kanser türlerinden biri olan kolon kanseri, ABD’de kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alıyor.

Bu gıdalar kanser riskini arttırıyor

Onkologlar ve beslenme uzmanları, yanlış beslenmenin “önlenebilir bir risk” olduğunu vurguluyor. Kolon kanseri riskini artıran başlıca besinler şöyle sıralanıyor; Kırmızı ve işlenmiş et, şekerli içecekler, rafine karbonhidratlar, ultra işlenmiş gıdalar, alkol, yüksek doymuş yağ içeren ürünler, konserve ve aşırı tuzlu gıdalar.

Uzmanlar, bu ürünler yerine balık, baklagiller, tam tahıllar, taze meyve-sebzeler, zeytinyağı ve kuruyemiş gibi sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.

Beslenme düzeni ile kanser riskini azaltın

Araştırmacılar, beslenme alışkanlıklarında yapılacak küçük değişikliklerin bile uzun vadede kolon kanseri riskini azaltabileceğini ve yaşam kalitesini artırabileceğini belirtiyor.

Bu haber yalnızca bilgilendirme amacı taşır, sağlık sorunlarınız için mutlaka doktorunuza danışın.

