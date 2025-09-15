BIST 10.835
Türkiye'nin akaryakıt devine iflas şoku! Ekonomik kriz onu da vurdu

Küresel boyuttaki ekonomik krizden birçok firma nasibini alırken, Türkiye'nin o akaryakıt firması da konkordato ilan etti. 2013 yılından beri faaliyet sürdürüyordu.

Adana merkezli akaryakıt şirketi Daspet, yaşadığı ekonomik zorlukların ardından konkordato ilan etti. 2013 yılında kurulan ve kısa sürede büyüyerek bölgenin önemli markaları arasında yer alan şirket, mahkeme kararıyla geçici mühlet aldı.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım Tİcaret Anonim Şirketi'ne 3 ay süreyle geçerli geçici mühlet kararı verildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca alındı. Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği, aksi halde sürecin devam edeceği bildirildi.

HEDEFİNE ULAŞAMADAN KONKORDATO İLAN ETTİ

2013 yılında Adana’da kurulan Daspet Akaryakıt, kısa sürede bölgesel pazarda büyüyerek istasyon sayısını artırmıştı. Geçmiş dönemlerde Türkiye genelindeki istasyon sayısını yüzde 25 artırmayı hedeflediğini açıklayan Daspet, Adana başta olmak üzere çevre illerde de faaliyet alanını genişletmek için çalışmalar yürütmüştü. Ancak son yıllarda artan ekonomik zorluklar ve sektördeki dalgalanmalar şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi.

