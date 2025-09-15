MAİS AŞ Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu oldu

OYAK Otomotiv Lojistik Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Renault, Dacia ve Alpine markalarının Türkiye'deki genel distribütörü MAİS AŞ'de genel müdürlük görevine Bahaettin Tatoğlu getirildi.

Abone ol

Oyak'tan yapılan açıklamaya göre, MAİS'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

Şirkette 2016 yılından bu yana genel müdür olarak görev yapan Berk Çağdaş, görevini Bahaettin Tatoğlu'na devretti. Tatoğlu, ağustosun ikinci yarısından itibaren MAİS Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Renault, Dacia ve Alpine'in ithalatını da gerçekleştiren MAİS, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da dört şubesi ve yurt genelinde 60 şehirde 139 lokasyonda her türlü yedek parça ve servis güvencesi sunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun Tatoğlu, meslek hayatına Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda başladı. Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret'te 1996'dan itibaren çeşitli görevlerde bulunan Tatoğlu, 2005-2009 yılları arasında şirketin genel müdürlüğünü de üstlendi.

Tatoğlu, 2009-2017 yılları arasında Baylas Otomotiv Genel Müdürü olarak görev yaptı. İngilizce bilen Tatoğlu, 2017'den bu yana Bayraktar Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.