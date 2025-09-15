2026 asgari ücret ne olacak? Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geliyor?

Orta Vadeli Program (OVP) revizyonu ile enflasyon hedefi %30 seviyeleri olduğu ortaya çıktı. Durum böyle olunca 2026 ocak ayıyla beraber asgari ücret, emekli ve memur maaşları şekillenmeye başladı.

Abone ol

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yıl sonu enflasyon hedefi %29–%30 aralığında belirlendi. Bu oran, Ocak 2026’da yapılacak maaş düzenlemelerini de doğrudan etkileyecek.

SGK uzmanı Özgür Erdursun’un Dünya Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, özellikle emekli, memur ve asgari ücretli maaşlarında resmi artış oranları netleşmeye başladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN SENARYO

2025’in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri %16,67 oranında zam almıştı. Yıl sonu enflasyonunun %30 olarak gerçekleşmesi halinde, Ocak 2026’da bu kesime yaklaşık %12 enflasyon farkı yansıyacak.



Beklenen artışla birlikte:

En düşük emekli aylığı 16.881 TL’den 18.910 TL’ye yükselecek.

-20.000 TL maaş 22.400 TL’ye,

-25.000 TL maaş 28.000 TL’ye,

-30.000 TL maaş 33.600 TL’ye,

-40.000 TL maaş 44.800 TL’ye,

-50.000 TL maaş ise 56.000 TL’ye çıkacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ARTIŞ

Memurlar için toplu sözleşme zammı %11 olarak öngörülüyor. Buna enflasyon farkı eklendiğinde Ocak 2026’da %18,5’lik zam yapılacak. Ayrıca tüm memur ve memur emeklilerine 1.000 TL seyyanen artış da maaşlara yansıyacak.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ

Asgari ücret için öngörülen artış %20 civarında. Bu durumda yeni asgari ücretin 26.500 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Uluslararası kuruluşların tahminleri de 26–27 bin TL aralığında yoğunlaşıyor.