Ermenistan hükümetinden Ağrı dağı kararı 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

Ermenistan hükümeti, ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalardan Ağrı Dağı simgesinin kaldırılması yönünde karar aldı.

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre hükümet, ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalarda bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre 1 Kasım 2025'ten itibaren Ağrı Dağı simgesi bulunan damgalar kullanılmayacak.

"Gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi"

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan yaptığı açıklamada, "Kararın gerekçesi çok basit. Damgalar, sınırları geçmenin modern gerekliliklerine ve gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi." ifadesini kullandı.

Ermenistan hükümetinden Ağrı dağı kararı 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak - Resim: 0

