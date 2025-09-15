BIST 10.883
Adıyaman depremi sonrası Naci Görür orayı işaret etti! 'Deprem küçük ama...'

Adıyaman'da sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, Bitlis-Zagros hattı üzerinde stres alanının kısmen değişmiş olabileceğine dikkat çekti.

AFAD saat 10.39'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. 11.12 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"Stres alanını kısmen değiştirebilir"

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir." dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce yaptığı açıklamada "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı." demişti.

