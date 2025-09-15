"İstifam cebimde" Tanju Özcan'dan "Kılıçdaroğlu" resti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesi halinde CHP'den istifa edeceğini tekrarladı. Özcan yaptığı açıklamada "Ben siyasi cunta ile çalışmam, cunta yönetimi gidinceye kadar CHP üyeliğimi askıya alacağım... İstifa dilekçem cebimde!" ifadelerini kullandı.

Daha önce de yaptığı açıklamada mahkeme kararıyla CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına gelmesi durumunda partiden ayrılacağını açıklayan Özcan, söylemini tekrarladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanju Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke demokrasisi için önemli bir gün... Eğer Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 'Mutlak Butlan' veya çağrı heyeti (kayyım) olarak Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına atar ve Kılıçdaroğlu bu görevi kabul eder ise benim nazarımda 'Siyasi Cunta' olur! Ben de siyasi cunta ile çalışmam, cunta yönetimi gidinceye kadar CHP üyeliğimi askıya alacağım... İstifa dilekçem cebimde!"