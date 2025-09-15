BIST 10.883
HABER /  GÜNCEL

Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı

Ordu'da 1933 yılında batan Rus şilebinin batığına dalgıçlar tarafından keşif dalışı yapıldı.

Altınordu ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Gökhan Kırca, geçtiğimiz günlerde sahilde dron çekimi yaptığı sırada kıyıdan yaklaşık 120 metre uzaklıkta batık kalıntısı fark etti.

Kırca'nın fotoğrafları sosyal medyasında paylaşması üzerine dalış eğitmeni Hakan Güney ile birlikte 4 dalgıç tarafından Rus şilebi batığına keşif dalışı yapıldı.

Dalgıçlar batık şilebini görüntüledi.

Tarih araştırmacısı ve yazar İbrahim Dizman, gazetecilere, Ruslar tarafından ticari amaçla kullanılan şilebin 30 Kasım 1933'te Ordu'ya gaz yağı getirdiği sırada fırtına nedeniyle battığını söyledi.

Geminin bazı kaynaklarda adının "Tana" olarak geçtiğini ifade eden Dizman, o dönem Ordulular tarafından gemi mürettebatının kurtarıldığını ancak birisinin hayatını kaybettiğini anlattı.

Dizman, şilebin 1960'lı yıllara kadar su yüzeyinde direklerinin görünür halde olduğunu ancak daha sonra geminin suya gömüldüğünü kaydetti.

Dalış eğitmeni Güney ise batığın kıyıya çok yakın olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte dalış gerçekleştirerek sualtı görüntüleri aldık. Batığın Ordu'da sualtı turizminin gelişmesine katkı sunacağını bekliyoruz." dedi.

Güney, batığın bir kısmının kuma saplandığı için görüş mesafesinin düşük olduğunu belirterek, "Ancak gözlemlerimizde batığın 3,5 metre genişliğinde olduğunu tahmin ettik. Kamara kısmını gördük. Şu anda geminin bir kısmı 2,5 metre derinlikte bir kısmı ise yüzeye 30 santim yakınlıkta. Gemi balıklara yuva olmuş durumda. Herkesin yüzerek bile görebileceği bir noktada gemi. Biz bu batığın sualtı turizmine fayda sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Kırca da yamaç paraşütü yapan bir arkadaşının uyarısı sonucu sahilde dron çekimi yaptığı sırada batığı görüntülediğini belirterek, "Var olan bir batığı yeniden gündeme getirmek benim adıma mutluluk vericiydi." dedi.
Muhabir:Hayati Akçay

