BIST 10.921
DOLAR 41,29
EURO 48,62
ALTIN 4.833,64
HABER /  GÜNCEL

Pegasus ve AJet uçuşlarında yeni dönem: Bugünden itibaren ücretsiz oldu

Pegasus ve AJet uçuşlarında yeni dönem: Bugünden itibaren ücretsiz oldu

Pegasus ve AJet uçuşlarında yeni bir dönem başladı. Her iki şirketin iç hat uçuşlarında artık ücretsiz su ikram edilecek.

Abone ol

Pegasus ve AJet'in iç hat uçuşlarında yeni bir uygulama hayata geçti.

Uygulama kapsamında havayolu şirketleri iç hat seferi için uçaklara yolcu başı 1,5 litrelik su şişeler yüklenecek ve bardakla ikram edilecek.

Kapalı su almak isteyen yolcular için ise su satışı devam edecek.

BAKAN TIBBİ RİSKLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde uçaklarda suyun ücretli olarak satılmasına yönelik bir açıklama yapmıştı.

Tıbbi risklere dikkat çeken Bakan Uraloğlu, uzun süren beklemelerde, iç havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlar yaşanabileceğine dikkat çekip, "Yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor." demişti.

Bakan Uraloğlu, "Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurdu
Fenerbahçe, Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurdu
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Son 24 saatte 34 kişi daha hayatını kaybetti...
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Son 24 saatte 34 kişi daha hayatını kaybetti...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama: Kurultay davasıyla ilgimiz yok
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama: Kurultay davasıyla ilgimiz yok
Kilis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Kilis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
İsrail'in hedefindeki Gazze'de can kaybı arttı
İsrail'in hedefindeki Gazze'de can kaybı arttı
Kremlin sözcüsü Peskov'dan 'savaş halindeyiz' açıklaması
Kremlin sözcüsü Peskov'dan 'savaş halindeyiz' açıklaması
Her 8 erkekten biri risk altında! Medipol uzmanları prostat kanserini tüm yönleriyle ele aldı
Her 8 erkekten biri risk altında! Medipol uzmanları prostat kanserini tüm yönleriyle ele aldı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den İsrail'i spor müsabakalarından atın çağrısı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den İsrail'i spor müsabakalarından atın çağrısı
Abdi İbrahim'de 3 üst düzey atama
Abdi İbrahim'de 3 üst düzey atama
Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı
Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi kapsamında yeni projeler alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi kapsamında yeni projeler alınmayacak
"İstifam cebimde" Tanju Özcan'dan "Kılıçdaroğlu" resti
"İstifam cebimde" Tanju Özcan'dan "Kılıçdaroğlu" resti