BIST 10.883
DOLAR 41,29
EURO 48,58
ALTIN 4.838,89
HABER /  DÜNYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den İsrail'i spor müsabakalarından atın çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den İsrail'i spor müsabakalarından atın çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'yı işgalinden dolayı uluslararası sportif müsabakalarında Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı da geçerli olmasını istedi.

Abone ol

Sanchez, İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının, İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesilmesi sonrasında bu sabah, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) milletvekilleriyle Meclis'te toplantı yaptı.

Gösterilerdeki bazı şiddet olaylarını kınayan, ama İsrail'in katılımından dolayı barışçıl protesto eylemleri yaparak La Vuelta'nın final etabını engelleyen İspanyollardan "gurur duyduğunu" yineleyen Sanchez, İsrail'in hiçbir uluslararası turnuvada yer almaması gerektiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı." dedi.

Spor organizatörlerini "İsrail'in uluslararası müsabakalara katılmaya devam etmesinin etik olup olmadığını değerlendirmeye" çağıran Sanchez, "Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi? Bizim İspanya hükümeti olarak tavrımız net ve bu, vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından paylaşılıyor." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdi İbrahim'de 3 üst düzey atama
Abdi İbrahim'de 3 üst düzey atama
Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı
Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi kapsamında yeni projeler alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi kapsamında yeni projeler alınmayacak
"İstifam cebimde" Tanju Özcan'dan "Kılıçdaroğlu" resti
"İstifam cebimde" Tanju Özcan'dan "Kılıçdaroğlu" resti
Aydın'da içinde öğrencilerin de olduğu okul servisi uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralı
Aydın'da içinde öğrencilerin de olduğu okul servisi uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralı
İzmir Buca'da maaş alamayan işçiler eylemde! 7. gününde
İzmir Buca'da maaş alamayan işçiler eylemde! 7. gününde
Ermenistan hükümetinden Ağrı dağı kararı 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
Ermenistan hükümetinden Ağrı dağı kararı 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
Adıyaman depremi sonrası Naci Görür orayı işaret etti! 'Deprem küçük ama...'
Adıyaman depremi sonrası Naci Görür orayı işaret etti! 'Deprem küçük ama...'
SGK uzmanı açıkladı: Yaşlı ve bakıma muhtaç engelli bireylere sigorta yapılacak!
SGK uzmanı açıkladı: Yaşlı ve bakıma muhtaç engelli bireylere sigorta yapılacak!
Uzman isim uyardı! D vitamini fazlalığı organlara zarar verebiliyor
Uzman isim uyardı! D vitamini fazlalığı organlara zarar verebiliyor
Emekli emniyet müdürü şifa için aradığı eşi için bulamamıştı! Aronya üretimi yapıyor...
Emekli emniyet müdürü şifa için aradığı eşi için bulamamıştı! Aronya üretimi yapıyor...
Kurultay iptal davası erteleme kararı sonrası CHP'de neler konuşuluyor Dicle Canova aktardı
Kurultay iptal davası erteleme kararı sonrası CHP'de neler konuşuluyor Dicle Canova aktardı