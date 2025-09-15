BIST 10.921
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Son 24 saatte 34 kişi daha hayatını kaybetti...

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 64 bin 905'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

34 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 34 ölü ve 316 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 354 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 885 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 497'yi, yaralananların sayısının da 18 bin 182'yi aştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 905'e, yaralıların sayısının 164 bin 926'ya yükseldiği bildirildi.

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

