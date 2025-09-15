BIST 10.883
DOLAR 41,29
EURO 48,58
ALTIN 4.838,89
HABER /  DÜNYA

Kremlin sözcüsü Peskov'dan 'savaş halindeyiz' açıklaması

Kremlin sözcüsü Peskov'dan 'savaş halindeyiz' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun fiilen Rusya ile savaş halinde olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin NATO'nun Rusya ile savaş halinde olmadığı yönündeki sözlerini yorumlayan Peskov, "NATO, Rusya ile savaş halinde. Bu, apaçık ortada ve herhangi bir ilave kanıta ihtiyaç yok." dedi.

Sözcü Peskov, NATO'nun Ukrayna'ya doğrudan ve dolaylı destek sağlayarak "fiilen" bu savaşa dahil olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin Peskov, Avrupa ülkelerinin meseleye müdahale ettiğini ve krizin temel nedenlerine dikkat etmediklerini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözme konusundaki ilgisi ve isteğinin sürdüğünü söyleyen Peskov, Kiev tarafından sürecin yapay olarak yavaşlatıldığı yorumunda bulundu. ​​​​​​​Peskov, "Gerçekten de bir duraklama olduğunu söylemiştik. Bu duraklama apaçık ortada." ifadelerini kullandı.

