Yardım ulaştırılacak! Küresel Sumud Filosu'ndan Amsterdam teknesi Tunus'tan Gazze’ye hareket etti...

İspanya’dan gelen ve Tunus'taki Küresel Sumud Filosu'na katılan 10 tekne daha dün Gazze'ye doğru yola çıktı. İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki tekneler Gazze'ye doğru denize açılmaya devam ediyor.

Abone ol

Mağrib Sumud Konvoyu'ndan iki tekne ile 31 Ağustos’ta İspanya’dan gelen bir tekne dün sabah erken saatlerde başkent Tunus'un Gammart Limanı’ndan Gazze'ye doğru hareket etti.

Açık denizde diğer ülkelerden katılacak filolar birleşecek

Aralarında Türklerin de olduğu 50’ye yakın ülkeden bine yakın aktivistin yer aldığı filo, İtalya ve Yunanistan’dan katılacak tekneler ile Akdeniz açıklarında buluşarak yollarına devam edecek.

Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, bugün yaptığı açıklamada, Tunus’un Binzert Limanı’nda bekleyen Küresel Sumud Filosu teknelerinin bugün Gazze’ye doğru hareket edeceğini, açık denizde başkent Tunus’taki Sidi Busaid ve Gammart Limanları’ndan ayrılan teknelerle buluşacaklarını duyurmuştu.

AMSTERDAM TEKNESİ DE YOLDA

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki tekneler Gazze'ye doğru denize açılmaya devam ediyor. Mağrib Sumud Konvoyu'ndan Amsterdam adlı tekne sabah erken saatlerde Tunus'un Bizerte Limanı’ndan Gazze'ye doğru hareket etti.