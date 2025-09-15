BIST 10.991
AK Partili başkan yardımcısının eşinden iki ay sonra acı haber

Ordu'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün çarptığı Merve Demirel'den iki ay sonra acı haber geldi. AK Parti Ordu İl Başkanı Kamil Demirel'in eşi olan Merve Demirel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu'da alkollü olduğu öne sürülen sürücünün çarptığı Merve Demirel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 17 Temmuz günü Altınordu ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen E.A.'nın kullandığı 34 CHF 664 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Merve Demirel'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yaklaşık iki aydır tedavisi devam eden Demirel, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel ile evli olan ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Merve Demirel'in cenazesi, bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderilecek.

