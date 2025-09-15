Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına ikinci kez yanıt verdi. Doğan, "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir." dedi.

Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, karşılıklı yapılan açıklamaların ardından ikinci kez kulüp sitesinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

Doğan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamalarını ibretle takip ettik. Fenerbahçe Başkanı'nın ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir. Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin 'ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi' ifadeleri de muhatap olduğumuz 'zekaların' ne derecede olduğunu göstermektedir. Fenerbahçe Kulübünü yönetenlerin 'zihniyeti' ve 'ciddiyeti' logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir."

Ne olmuştu?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının oynandığı dakikalarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sarı lacivertli kulübü şike yapmakla itham etti.

Belediye Başkanı "Şike hala devam ediyor" dedi, Ali Koç'tan yanıt geldi

Genç, "Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Genç’in açıklamalarına ilk yanıt, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’tan geldi. Koç, kulüp adına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz sürecinde FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyi hatırlatarak, yapılan ithamların asılsız ve tehlikeli olduğunu belirtti.

Ertuğrul Doğan tartışmaya dahil oldu

Trabzonspor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Ertuğrul Doğan da tartışmaya dahil oldu.

Doğan, Belediye Başkanı Genç’e destek verirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u da eleştiren bir açıklama yaptı. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha geldi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan’ın kullandığı "mağdur edebiyatı" ifadesi için “hadsizliğin ötesinde” denildi.

Fenerbahçe Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurdu

Fenerbahçe, mevcut Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan görevde kaldığı sürece, Kulüpler Birliği'nin hiçbir faaliyetinde yer almayacağını da açıkladı. Ali Koç imzalı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: