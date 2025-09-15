Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına ikinci kez yanıt verdi. Doğan, "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir." dedi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, karşılıklı yapılan açıklamaların ardından ikinci kez kulüp sitesinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.
Doğan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamalarını ibretle takip ettik. Fenerbahçe Başkanı'nın ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir. Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin 'ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi' ifadeleri de muhatap olduğumuz 'zekaların' ne derecede olduğunu göstermektedir. Fenerbahçe Kulübünü yönetenlerin 'zihniyeti' ve 'ciddiyeti' logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir."
Ne olmuştu?
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının oynandığı dakikalarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sarı lacivertli kulübü şike yapmakla itham etti.
Belediye Başkanı "Şike hala devam ediyor" dedi, Ali Koç'tan yanıt geldi
Genç, "Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Genç’in açıklamalarına ilk yanıt, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’tan geldi. Koç, kulüp adına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz sürecinde FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyi hatırlatarak, yapılan ithamların asılsız ve tehlikeli olduğunu belirtti.
Ertuğrul Doğan tartışmaya dahil oldu
Trabzonspor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Ertuğrul Doğan da tartışmaya dahil oldu.
Doğan, Belediye Başkanı Genç’e destek verirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u da eleştiren bir açıklama yaptı. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha geldi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan’ın kullandığı "mağdur edebiyatı" ifadesi için “hadsizliğin ötesinde” denildi.
Fenerbahçe Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurdu
Fenerbahçe, mevcut Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan görevde kaldığı sürece, Kulüpler Birliği'nin hiçbir faaliyetinde yer almayacağını da açıkladı. Ali Koç imzalı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan’ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir. Şunu herkes bilmelidir: · 3 Temmuz, FETÖ’nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır. · O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe’dir. · Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir. Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde “Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi” olarak yer verilen bu alçak kumpasa halâ “şike” diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır. Trabzonspor Başkanı’nın “mağdur edebiyatı” ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ’ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ’nün söylemini tekrar etmektir. Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir. Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir. Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Fenerbahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek. Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ’nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz. 2010 – 2011 Şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe’dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir. Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır. Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız ! Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz. Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz. Fenerbahçe’nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir. Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez. Ali Y. Koç Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"